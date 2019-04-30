الأسمر: وضع العمال كارثي ونعدّ ورقة عمل سنكون على أساسها بالشارع إذا استدعى الأمر

شدّد رئيس "​الإتحاد العمالي العام​" ​بشارة الأسمر​، على أنّ "العمال في ​لبنان​ في وضع كارثي، ويعانون من المضاربة والاستعانة باليد العاملة الأجنبية، والمطلوب أن يكون هناك حوار مع مختلف الجهات وإلاّ فنحن امام المزيد من المظاهرات"، مؤكّدًا "وجوب ضبط المعابر وقَونَنة اليد العاملة الأجنبية. لدينا 220 ألف إجازة عمل، لماذا لا نبادر إلى ضبط هذا الرقم والعمل على تصغيره؟".

وركّز في حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على "أنّنا بحاجة إلى موازنة إصلاحية كما انّنا نعيش بحالة إنهيار على الأصعدة كافّة"، لافتًا إلى أنّ "الدولة تطلّ علينا بمشروع قانون موازنة من دون أيّ بند يحفّز الإنتاج و​الصناعة​، وأي بند يحاسب أي مسؤول، أو أي بند يتجّه نحو التهرب الضريبي و​الأملاك البحرية​".

ورأى الأسمر أنّه "يُفترَض أن تتضافر كلّ الجهورد، ويكون هناك حوار مع الدلوة والسلطة لإنتاج عقد إجتماعي جديد، وإلّا فنحن ذاهبون نحو مزيد من التدهو والتأزّم"، معلنًا "أنّنا ضدّ كلّ مسّ بحقوق العسكريين أو الموظفين". وبيّن "أنّنا انكبينا في الإتحاد مع الخبراء لدراسة مشروع ​الموازنة​ بندًا بندًا وتأثيرها، وسيكون لدينا ورقة عمل، وعلى أساسها يمكننا النزول إلى الشارع لمجابهة ​الحكومة​".

وذكر أنّ "من أهمّ ما ندرسه، تحفيز القطاعات الإنتاجية واقتراحاتنا لتحسين الجباية"، مركّزًا على أنّه "إذا استدعى الأمر أن نكون في الشارع، فسنكون في الشارع. نحن نعدّ مشروعًا وعلى أساسه سنكون في الشارع، إذ يجب أن ندافع بِلُغَة علمية وليس فقط بلغة الشارع".