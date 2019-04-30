شقير: أستغرب عدم المطالبة بقوة بوقف التهريب الذي يدر على الخزينة مئات ملايين الدولارات

شدّد وزير الإتصالات ​محمد شقير​، على أنّ "ظلّ مخاض ​الموازنة​، أستغرب عدم المطالبة بقوّة وحزم بوقف التهريب الّذي يدرّ على خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "على سبيل المثال، خسائر ​لبنان​ من بند واحد هو ​التبغ​ جراء التهريب بلغ 454 مليار ليرة بمقارنة أرقام عامي 2012 و2018، فيما الخسائر التراكمية في ست سنوات بلغت 1907 مليارات ليرة".

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