وهاب: دخول الجيش الليبي إلى طرابلس يعني سقوط آخر حصون تنظيم الإخوان المسلمين

رأى ئيس ​حزب التوحيد العربي​، الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "دخول ​الجيش الليبي​ إلى ​طرابلس​ يعني سقوط آخر حصون تنظيم ​الإخوان المسلمين​ وحلفائهم من التنظيمات الإرهابية في الوطن العربي بعد سقوطهم في مصر و​سوريا​ و​السودان​ وبالتالي سقوط مشروع التخريب التركي القطري في ​ليبيا​ فهل سيتحرك في ساحات أخرى؟"؟

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