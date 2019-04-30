المرعبي: للاسراع في إيجاد أسواق خارجية لموسم البطاطا العكارية

طالب النائب طارق المرعبي، وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ والمعنيين بـ"ضرورة الاسراع في إيجاد أسواق خارجية لموسم البطاطا العكارية، لان السوق المحلي لا يستطيع لوحده إستيعاب الموسم الذي يبدو من بدايته يبشرنا بانتاج وفير ونوعية ممتازة".

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