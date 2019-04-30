الشيخ ياسين: إيران هي رأس الحربة في مواجهة الإرهاب الصهيوني والتكفيري

لفت رئيس "مركز صحف لحفظ التراث القرآني" الشيخ علي خازم، إلى "تنوّع الخط القرآني تاريخيًّا منذ عصر الصحابة وحتّى اليوم، وإلى دور جبل عامل في حفظ التراث القرآني"، مثمّنًا "جهود المسلمين في الحفاظ على قدسية القرآن ومكانته".

أمّا رئيس لقاء ​علماء صور​ ومنطقتها ​الشيخ علي ياسين​ العاملي، فأكّد خلال معرض قرآنيّ تحت عنوان "صحف مطهرة" في مجمع القائم في ​مدينة صور​، أقامته أقامت "جمعية المعارف ​الإسلام​ية الثقافية" و"​لقاء علماء صور​ للتوجيه والإرشاد"، بالتعاون مع المركز، أنّ "القرآن كتاب دنيا وآخرة، وهو لهداية العقول والقلوب وغير محصور بزمان أو مكان، وعلى الأفراد والمجتمعات الّتي تسعى للارتقاء الغوص في كتاب الله وتطبيق تعاليمه".

وركّز على أنّ "تخلّف الكثير من المسلمين عن القرآن هو الّذي أدّى بهم للوصول إلى حالة التبعية والإحباط والفرقة والذل"، مشدّدًا على أنّ "​إيران​ هي جمهورية القرآن والعترة، وهي الّتي قدّمت وتقدّم من أجل حفظ الإسلام وإعلاء شأنه، وهي رأس الحربة في مواجهة ​الإرهاب​ الصهيوني والتكفيري".