أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري خاصم القريب والبعيد من أجل الأستاذ وليد جنبلاط"، مشيراً إلى أنه "أهداك ثلاثة مقاعد درزية، لماذا تغدر به في هذا التوقيت، أقسم بالله بأن الغدر ليس من شيم الدروز"، مشدداً على أنه "يكفيك جبهات، إترك لنا صديقاً، إلا نبيه بري يا ذكي".
وقام وهاب بحذف تصريحه، ونشر تصريحاً جديداً أوضح فيه أنه "أهداك الشيعة ثلاثة مقاعد بضغط من بري، وتعهد مع الحزب بأنه يضمن موقفك فهل سيتحمل الغدر به عبر مزارع شبعا؟ إلا بري يا ذكي".
ورأى وهاب أنه "لولا الضغط الشيعي في الإنتخابات لكان لفريقنا 4 نواب ولجنبلاط 4 نواب دروز"، متسائلاً "هل صدرت أوامر الإنقلاب في هذا التوقيت، وهل يتحمل الدروز عبء هكذا مواجهة؟".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب لجنبلاط: إلا نبيه بري يا ذكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.