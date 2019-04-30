وهاب لجنبلاط: إلا نبيه بري يا ذكي

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خاصم القريب والبعيد من أجل الأستاذ ​وليد جنبلاط​"، مشيراً إلى أنه "أهداك ثلاثة مقاعد درزية، لماذا تغدر به في هذا التوقيت، أقسم بالله بأن الغدر ليس من شيم ​الدروز​"، مشدداً على أنه "يكفيك جبهات، إترك لنا صديقاً، إلا نبيه بري يا ذكي".

وقام وهاب بحذف تصريحه، ونشر تصريحاً جديداً أوضح فيه أنه "أهداك الشيعة ثلاثة مقاعد بضغط من بري، وتعهد مع الحزب بأنه يضمن موقفك فهل سيتحمل الغدر به عبر مزارع شبعا؟ إلا بري يا ذكي".

ورأى وهاب أنه "لولا الضغط الشيعي في الإنتخابات لكان لفريقنا 4 نواب ولجنبلاط 4 نواب دروز"، متسائلاً "هل صدرت أوامر الإنقلاب في هذا التوقيت، وهل يتحمل الدروز عبء هكذا مواجهة؟".