رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى يمثل أمام القضاء للتحقيق بتهم فساد

مثل رئيس ​الحكومة الجزائرية​ السابق ​أحمد أويحيى​ أمام ​القضاء​ للتحقيق بتهم فساد. وجاء استدعاء أحمد أويحيى للتحقيق معه في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة. وشهدت ​محكمة​ سيدي امحمد تعزيزات أمنية استثنائية في كل الطرق المؤدية إلى المحكمة تفادياً لأي انزلاق. واحتشد عشرات المواطنين الجزائريين، يوم 21 من الشهر الحالي، أمام محكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة، في انتظار وصول أويحيى، رفضا على تصريحاته السابقة بحق الشعب الجزائري عندما اصرح أنه "جوع كلبك يتبعك".

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