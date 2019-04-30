رئيس سريلانكا: لو كنا على علم مسبق بهجمات عيد الفصح لاتخذنا إجراءات احترازية

أعلن رئيس ​سريلانكا​ مايتريبالا سيريسينا (Maithripala Sirisena)، في تصريح تلفزيوني، أنّ "الحكومة لم تكن على عِلم مسبق بهجمات ​عيد الفصح​ الدامية"، لافتًا إلى "أنّنا لو كنّا على علم مسبق بهجمات عيد الفصح لاتخذنا إجراءات احترازية لتفادي المأساة".

يُذكر أنّ 8 تفجيرات إرهابية استهدفت يوم الأحد 21 نيسان الحالي، ثلاث كنائس وفنادق عدّة في كولومبو عاصمة ​سريلانكا​ ومحيطها، أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، ممّا أدّى إلى مقتل 253 شخصًا، بالإضافة إلى أكثر من 500 جريح. وقد أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليّته عن التفجيرات.