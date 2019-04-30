أعلن رئيس سريلانكا مايتريبالا سيريسينا (Maithripala Sirisena)، في تصريح تلفزيوني، أنّ "الحكومة لم تكن على عِلم مسبق بهجمات عيد الفصح الدامية"، لافتًا إلى "أنّنا لو كنّا على علم مسبق بهجمات عيد الفصح لاتخذنا إجراءات احترازية لتفادي المأساة".
يُذكر أنّ 8 تفجيرات إرهابية استهدفت يوم الأحد 21 نيسان الحالي، ثلاث كنائس وفنادق عدّة في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها، أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، ممّا أدّى إلى مقتل 253 شخصًا، بالإضافة إلى أكثر من 500 جريح. وقد أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليّته عن التفجيرات.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس سريلانكا: لو كنا على علم مسبق بهجمات عيد الفصح لاتخذنا إجراءات احترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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