ظريف: الخليج الفارسي هو شريان إيران الحيوي وتيار حياتنا

أكّد وزير خارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، إحياءً لليوم الوطني للخليج الفارسي، "الأهمية الحيوية للخليج الفارسي"، مركّزًا على أنّ "​الخليج الفارسي​ هو شرياننا الحيوي وتيار حياتنا. وهو الشريان الحيوي للعالم كلّه أيضًا. إنّنا نؤكّد دومًا أنذ الخليج الفارسي هو الخليج الفارسي وليس خليج ​المكسيك​".

وركّز على أنّ "اسمه هو الخليج الفارسي وهناك أدلّة تثبت بأنّ اسمه كان الخليج الفارسي دومًا، والجميع يعلم بأنّه يقع على حدودنا".

يُذكر أنّ يوم 30 نيسان هو يوم تحرير جزيرة هرمز من يد المحتلين البرتغاليين، اذ انّه في مثل هذا اليوم من العام 1622 أنهى القائد امام قلي خان سيطرة البرتغاليين على سواحل إيران الجنوبية التّي استمرّت 117 عامًا.

وتمّ في 2005 تسمية هذا اليوم أي 30 نيسان، بيوم الخليج الفارسي.