أعلن كلّ من رئيس مقر التنسيق المشترك الروسي- السوري بشأن عودة اللاجئين، رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، ووزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف، أنّ "روسيا وسوريا تدعوان للسماح لممثّلي الأمم المتحدة والهلال الأحمر والسلطات السورية بدخول مخيم الركبان على الحدود السورية- الأردنية للتوزيع العادل للمساعدات الإنسانية".
وأكّد ميزينتسيف ومخلوف في بيان، أنّه "لا يمكن ضمان الشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية إلّا من خلال الوصول المباشر لممثلي الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والحكومة السورية والهلال الأحمر السوري إلى المخيم، وهم الّذين يمكنهم على الأرض تحديد الخطوات المستقبليّة لإنقاذ قاطني المخيم".
ولفتا إلى أنّ "الجانبين الروسي والسوري قد صرّحا مرارًا وتكرارًا أنّهما لا يعترضان على المساعدات الإنسانية إذا كان الحديث عن المواطنين السوريين العاديين. ومع ذلك، فإنّ تجربة القوافل الإنسانية الأولى والثانية، اللتان تمّتا تحت رعاية الأمم المتحدة، أظهرت أنّ قسمًا كبيرًا من الغذاء والضروريات الأساسيّة المخصّصة للاجئين في مخيم الركبان يقع في أيدي المسلحين".
وركّزا على أنّه "يجب على المجتمع الدولي التأثير على الولايات المتحدة الأميركية من أجل الإنسحاب السريع لقوات الاحتلال، التي تدعم المسلحين، من أراضي المنطقة". وبيّنا أنّ "نقل اللاجئين من مخيم الركبان يجري بصورة بطيئة جدًّا، وأنّ الولايات المتحدة تسعى للإبقاء عليهم كدروع بشرية".
كانت هذه تفاصيل خبر دعوة روسية- سورية مشتركة للسماح بدخول ممثلي الأمم المتحدة وسلطات سوريا لمخيم الركبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.