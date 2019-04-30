القوات الإسرائيلية اعتقلت 8 مطلوبين في يهودا والسامرة وصادرت مخرطة لإنتاج عبوات ناسفة

كشف المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "خلال ساعات الليلة الماضية، صادرت قوات الأمن مخرطة لإنتاج عبوات ناسفة وقنابل يدوية في قرية بيت عور التحتا"، مؤكّدًا أنّ "الجيش الدفاع سيواصل العمل في المعركة لكشف وسائل قتالية غير قانونية وللحفاظ على أمن سكان المنطقة".

ولفت إلى أنّ "قواتنا اعتقلت في منطقتي ​يهودا​ و​السامرة​، 8 مطلوبين يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية وإرهابية شعبية وأعمال شغب عنيفة ضدّ المدنيّين وقوات الأمن"، مبيّنًأ أنّ "خلال أعمال تمشيط بحثًا عن وسائل قتالية غير قانونية في كفر ثلث قضاء قلقلية، ضبطت قوات جيش الدفاع سلاحًا من نوع "m-16".