رئيس البرلمان العربي يتابع بقلق الأزمة بين العراق والبحرين: لوحدة الصف والتضامن العربي

أكّد رئيس ​البرلمان العربي​ ​مشعل بن فهد السلمي​، أنّ "البرلمان العربي يتابع باهتمام بالغ وقلق عميق تطوّرات الأزمة الطارئة بين ​العراق​ و​البحرين​".

وشدّد في بيان، على "أهمية الحفاظ على الثوابت العربية في إصدار البيانات وتبادل وجهات النظر، بما يخدم مصالح المنطقة العربية وأمنها واستقرارها"، لافتًا إلى "وقوف البرلمان العربي ضدّ التدخل في الشؤون الداخلية لأيّ دولة عربية وكلّ ما من شأنه المساس بقيادتها وأمنها واستقرارها وإرادة شعبها".

وركّز السلمي على أنّ "الأمة العربية تواجه تحديات جسيمة في هذه المرحلة الدقيقة، تستوجب العمل على وحدة الصف والتضامن العربي، بعيدًا عن إثارة الخلافات الّتي لا تخدم إلّا أعداء الأمة العربية"، معربًا عن ثقته البالغة في "تجاوز الأزمة العابرة بين الأشقاء بحكمة قيادتيهما وبروح الأخوة الّتي تجمع بين شعبيهما".