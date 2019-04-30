أشارت مصادر مطلعة عبر النشرة إلى أن ​مجلس الوزراء​ سيكون اليوم أمام خيارين في موضوع مناقشة ​الموازنة​ فأما يذهب إلى تشكيل لجنة الوزارية تدرس الموازنة وتعود إلى الحكومة أو يتم الذهاب إلى جلسات حكومية مفتوحة حتى إقرار الموازنة ورفعها إلى ​مجلس النواب​، مشيرة إلى أن القرار يتخذ في ​جلسة الحكومة​.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الحكومة أمام خيارين اما جلسات مفتوحة لاقرار الموازنة أو تشكيل لجنة لدراستها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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