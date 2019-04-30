علي خليل: قراءة دقيقة للموازنة وأرقامها تؤكد أن موازنتها لم تمس حقوق العسكريين

اشار وزير المال ​علي حسن خليل​ الى إن "قراءة دقيقة للموازنة وأرقامها تؤكد أن موازنتها لم تستهدف ولم تمس حقوق العسكريين، بل زادت بعض التقديمات الضرورية".

واكد خليل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعم الجيش والأجهزة الأمنية كان ومازال أولوية، والحديث عن استهدافهم أوهام عند البعض المريض بتقمص أدوار البطولة. اضاف قائلا "أما التدابير الاستثنائية فلا يحتاج قرار تنظيمها إلى قانون ​الموازنة​ ، بل هي قرارات تتخذها قيادة الجيش، وهذا تماماً ما هو وارد في مشروع الموازنة وما سمعه وفد قيادة الجيش مني ويبقى على مسؤوليتها".

ولفت الى ان "المتقاعدين جزء من ركائز الوطن وعنوان صموده، وعليهم أن يعرفوا أن لا استهداف لحقوقهم المكتسبة والمطروح إجراءات تنظيمية لملف التقاعد ككل لضمان استمراريته كما يجب، وهي ليست اقتراحات مقدسة بل نتيجة التشاور مع الكتل المختلفة".

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وفي تصريح تلفزيوني، اكد خليل انه لا اساس لاستهداف الجيش والمؤسسة العسكرية، ولفت الى ان موازنة الجيش والدفاع زادت في ما خص التقديمات الصحية، وفيما يتعلق بالتدبير رقم 3 لا دخل للموازنة والقانون بذلك، ونحن طلبنا من قيادة الجيش دراسة الموضوع بالطريقة المناسبة، وهذا الملف عند قيادة الجيش.

وفيما خص المتقاعدين، اعتبر خليل ان هناك بعض السياسيين المتقاعدين يستغلون الموضوع، موضحا ان هناك قانون لتوحيد المحسومات التقاعدية ولم يعترض عليه احد من الافرقاء. واكد عدم المس في الحقوق المكتسبة للمتقاعدين ونحن لن نرضى بذلك.

اضاف قائلا "لا شيء يطال المتقاعدين وحقوقهم وهناك نقاش حول تفصيل واحد له علاقة بمحسومات تقاعدية ينطبق على العسكر وغير العسكر قد يقرّ وقد لا يقرّ وهو أمر قيد النقاش".