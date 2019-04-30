السفيرة الأميركية في كولومبو: نعتقد أن هناك تخطيطا لمزيد من الهجمات

أعلنت ​السفيرة الأميركية​ في كولومبو انه "نعتقد أن هناك تخطيطا لمزيد من الهجمات في ​سريلانكا​".

وأشارت إلى انه "نعتقد أن بعض من شاركوا في هجوم عيد القيامة في سريلانكا ما زال طليقا".

يذكر ان ثمانية انفجارات استهدفت فنادق وكنائس في العاصمة السريلانكية كولومبو ومدينتين في الجزيرة السياحية الواقعة في جنوب آسيا الأحد خلفت ما يزيد عن 200 قتيل و450 جريحا.

وبعد الهجوم الثامن صباح الأحد أعلنت وزارة الدفاع السريلانكية فرض حذر تجول في البلاد، تجنبا لوقوع خسائر فادحة أخرى. وحظرت السلطات شبكات التواصل الاجتماعي وتبيقات التراسل منعا لانتشار الأخبار الكاذبة.