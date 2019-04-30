ارسلان: من غير المقبول أن يوزع كل من أراد الأراضي اللبنانية حسب المزاج الشخصي

اكد رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ ان "لبنانية ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ لا تحتاج لفتح جدل حولها في البلد، ولا يجوز السماح بالأخذ والردّ بهذا الموضوع الذي هو من المسلمات الوطنية والسيادية لدولتنا ولهويتنا"، واشار الى انه "لا يجوز التطاول على المحرمات في البلد، كما وحريّة التعبير لها حدود ومواضيع سياسية محدّدة".

واعتبر في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "من غير المقبول أن يوزع كل من أراد الأراضي اللبنانية حسب المزاج الشخصي وحسب أهوائه وارتباطاته الشخصية، كفى تلاعباً بالمقدسات ولننكب جميعاً للعمل على كيفيّة خلاص هذا الشعب من السرقات التي تعرّض لها وأتت على حسابه، والتي أعطينا رأينا ونكرر بعدم إمكانيّة الحل سوى باسترداد الأموال المنهوبة من الكبار".