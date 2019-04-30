بدء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

بدأت جلسة ​مجلس الوزراء​ المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة برئاسة ​الرئيس ميشال عون​. يذكر ان مصادر مطلعة اشارت عبر "النشرة" إلى أن مجلس الوزراء سيكون اليوم أمام خيارين في موضوع مناقشة الموازنة فأما يذهب إلى تشكيل لجنة الوزارية تدرس الموازنة وتعود إلى الحكومة أو يتم الذهاب إلى جلسات حكومية مفتوحة حتى إقرار الموازنة ورفعها إلى مجلس النواب، لافتة إلى أن القرار يتخذ في جلسة اليوم.

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