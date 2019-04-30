غرفة عمليات وشبكة "سكايب" لمتابعة امتحانات النقل في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تدشين غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية على أعلى مستوى من التقنيات والاتصالات، لمتابعة امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بالإدارات التعليمية الخمس.

وبدأت أعمال اللجنة في السابعة صباحا، برئاسة وكيل التعليم بالمحافظة وبحضور مديرى الإدارات التعليمية ووكلائهم ومديري إدارات التعليم المختلفة (العام – الفني)، وموجهي عموم المواد الدراسية لامتحانات اليوم، وممثلي الإدارات النوعية المعنية بالديوان العام وموجهي أوائل المواد الدراسية والإدارات المعنية فى جميع الإدارات التعليمية الخمس، وبعض مدارس المحافظة عبر برنامج "سكايب".

وأضاف التداوى، أن استحداث برنامج "سكايب" له الأثر البالغ فى المتابعة اللحظية والوقتية ورصد أي مشكلات والعمل السريع على حلها.

وأكد، أن غرفة العمليات المشكلة تعمل على مدار اليوم بالإضافة إلى التواصل الدائم بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، مشددا على التزام جميع المدارس بضوابط الامتحان وتوفير الجو المناسب من الهدوء لتأدية الطلاب الامتحانات دون أي معوقات.