بالصور.. مصر توقع عقدًا مع إسبانيا لشراء 6 قطارات سكة حديد جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد شراء وتوريد 6 قطارات سكة حديد مكيفة جديدة للركاب شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار مع شركة "تالجو" الإسبانية العالمية، وذلك بإجمالي تكلفة 157 مليون يورو جرى توفيرها من خلال التعاون الاستثماري بين وزارة النقل والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.

ووقع العقد عن الجانب المصري المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، وعن الجانب الإسباني خوسيه ماريا، العضو المنتدب لشركة تالجو، وذلك بمقر قطاع النقل البحري بالإسكندرية.

وقال الوزير، إن هذا التعاقد يأتي ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير أسطول العربات والقطارات بمرفق السكك الحديدية، إلى جانب التعاقد السابق مع التحالف المجري الروسي لتوريد 1300 عربة جديدة للركاب بما يساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

ولفت الوزير إلى أن إجمالي هذه التعاقدات يعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية، مشيرا إلى أن القطارات التي جرى توقيع عقدها اليوم تعمل في عدد من الدول المتقدمة مثل "أسبانيا وأمريكا وروسيا وألمانيا".

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وأعلن وزير النقل أن أول قطار سيصل بعد 21 شهرًا وسيتم تجربته لمدة 6 شهور وبعد ذلك يتوالى وصول القطارات تباعا، موضحا أن هذه النوعية من القطارات تتميز بأن تصميمها يعطي للقطارات ثباتا أثناء المسير بسرعة في المنحنيات ما يساعدها على تقليل زمن الرحلة.

وحول مميزات القطارات الجديدة، أوضح الفريق كامل الوزير أنها تتمتع بسرعات تشغيلية عالية تصل إلى 160 كم/ ساعة، فضلا عن كون العربات مصنعة من الالومنيوم المستخدم حالياً في معظم قطارات اوروبا والعالم ما يقلل من وزن القطار وبالتالي توفير الوقود المستهلك في الرحلة ومقاومة الصدأ.

وأشار الوزير إلى أن القطارات الجديدة توفر مستوي أعلي من الرفاهية والأمان للركاب من خلال توفير بعض الامكانيات مثل اماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تزويدها بنظام فيديو لعرض الأفلام والتعليمات من خلال شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولي وشاشات مركزية في عربات الدرجة الثانية بالإضافة الى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

وأضاف وزير النقل أنه تم عمل عقد صيانة للقطارات لمدة 8 سنوات شامل سنتين الضمان يشمل إعادة تأهيل إحدى ورش هيئه السكك الحديدية وتزويدها بالمعدات اللازمة لإجراء الصيانة المطلوبة لضمان جودة الخدمة على النحو الأفضل وتدريب العاملين بالسكك الحديدية على أساليب الصيانة العالمية.

يشار إلى أن كل قطار يتكون من جرار، وعربة قوى، وعربة بوفيه مكيفة و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة.