لأول مرة منذ عامين.. داعش يتبنى انفجارا في بنجلاديش

محمد اسماعيل - القاهرة - دكا- (أ ف ب):

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، لأول مرة منذ أكثر من سنتين، عملية تفجير في بنجلاديش، فيما قتل متطرفان على الأقل خلال عملية دهم نفذتها الشرطة.

وتبنى داعش، الاثنين، تفجير قنبلة أسفر عن إصابة ثلاثة شرطيين في شارع مؤد إلى سوق غولستان في دكا، بحسب ما أورد موقع "سايت" الأمريكي لرصد المواقع الجهادية.

وهو أول اعتداء يتبناه تنظيم داعش في بنجلاديش منذ مارس 2017، حين نفذ اعتداءات بالقنابل في سيلهيت بشمال شرق البلاد.

من جهة أخرى، قتل متطرفان على الأقل في انفجار وقع خلال عملية دهم نفذها عناصر من "كتيبة التدخل السريع"، وحدة النخبة في قوات بنغلادش، بعيد منتصف ليل الاثنين واستهدفت منزلا في بوسيلا بضاحية غرب دكا يشتبه بأنه مخبأ لمتطرفين إسلاميين، بحسب ما أوضحت السلطات.

وقال قائد كتيبة التدخل السريع اللفتنانت كولونيل عاشق بالله لوكالة فرانس برس إنهم قوبلوا بإطلاق نار من داخل المنزل.

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وتابع أن انفجارا شديدا تلا إطلاق النار ودمر جدران المنزل.

وأضاف أن "وحدة إزالة الألغام التابعة لقواتنا عثرت على أشلاء مقاتلين اثنين في المنزل"، موضحا أن "التفجير كان قويا إلى حد مزق الجثتين وهز الحي برمته".

وأوقفت كتيبة التدخل السريع أربعة أشخاص للتحقيق معهم، بينهم حارس المنزل وإمام مسجد مجاور.

وتقوم سلطات بنجلاديش بحملة أمنية ضد الجماعات الإسلامية المحلية منذ اعتداء على مقهى في دكا أوقع 22 قتيلا بينهم 18 أجنبيا في يوليو 2016، وتبناه تنظيم داعش.

وقامت شرطة مكافحة الإرهاب وكتيبة التدخل السريع منذ ذلك الحين بحملة قمع اسفرت عن مقتل أكثر من مئة متطرف يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمين محليين، بينهم العديد من قادة التنظيمين، كما أوقف مئات المشتبه بهم.

وعززت بنجلاديش التدابير الأمنية بعد اعتداءات سريلانكا التي أوقعت أكثر من 300 قتيل في 21 أبريل.