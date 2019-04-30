المسماري : وصول طائرات بدون طيار تركية الى حكومة الوفاق

كشف اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي ، عن وصول طائرات من دون طيار إلى التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي، مقدمة من دولة تركيا.

تصريحات المسماري تأتي عقب وعد الرئيس التركي لرئيس المجلس، فائز السراج، بدعم بلاده للميليشيات، للوقوف في وجه القوات المسلحة بالعاصمة.

هذا وأعربت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، عن رفضها لتصريح الرئيس التركي، واصفة تدخل أنقرة في الشأن الليبي بالسافر.