قال زعيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي في اول ظهور لهم منذ 2014 ان تنظيم داعش في ليبيا اثبت انه قادر على امتلاك زمام المبادرة موصيا اياهم باستنزاف " الاعداء " في جميع مقدراتهم البشرية و المادية و اللوجستية ، لان المعركة حسب رايه هي معركة استنزاف .
و بارك البغدادي للجزائريين والسودانيين سقوط من اسماهم " بالطواغيت" و بالنسبة للحراك الشعبي في البلدين قال البغدادي " انهم اظهروا انهم لم يفقهوا لماذا خرجوا وماذا يريدون خصوصا بعد ان حل محل الانظمة السابقة انظمة اكثر " لؤما"
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة / البغدادي يتوجه بالنصيحة لتنظيم داعش في ليبيا و هذا ما قاله عن سقوط البشير و بوتفليقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.