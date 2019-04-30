متابعة / البغدادي يتوجه بالنصيحة لتنظيم داعش في ليبيا و هذا ما قاله عن سقوط البشير و بوتفليقة

قال زعيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي في اول ظهور لهم منذ 2014 ان تنظيم داعش في ليبيا اثبت انه قادر على امتلاك زمام المبادرة موصيا اياهم باستنزاف " الاعداء " في جميع مقدراتهم البشرية و المادية و اللوجستية ، لان المعركة حسب رايه هي معركة استنزاف .

و بارك البغدادي للجزائريين والسودانيين سقوط من اسماهم " بالطواغيت" و بالنسبة للحراك الشعبي في البلدين قال البغدادي " انهم اظهروا انهم لم يفقهوا لماذا خرجوا وماذا يريدون خصوصا بعد ان حل محل الانظمة السابقة انظمة اكثر " لؤما"