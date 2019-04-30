وزير خارجية باكستان: نبذل جهودا صادقة لنجاح عملية السلام الأفغانية

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تبذل جهودا صادقة من أجل نجاح عملية السلام الأفغانية الجارية، كما لعبت دورا مناسبا في تنمية البلاد.

وأضاف قريشي - في تصريحات له نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية - أن السلام في أفغانستان يعد

أمرا حتميا من أجل التواصل الإقليمي ويجب على الشعب الأفغاني أن يقرر مصيره بنفسه، مشيرا إلى أنه قام بزيارة عدة دول، كما أجرى العديد من الاجتماعات مع المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلمايخليل زاد من أجل إحلال السلام في كابول.وأكد قريشي أن باكستان وأفغانستان لديهما مستقبل مشترك، لافتا إلى أن بلاده لعبت دورا مناسبا في تنمية أفغانستان حيث تعهد بإقامة مشاريع تقدر قيمتها بمليار دولار، وأوضح أنه لا يمكن تجاهل أهمية أفغانستان في التواصل الإقليمي لأن إكمال المشروعات مع دول آسيا الوسطى يعد أمرا غير ممكن بدون كابول.