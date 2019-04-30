وزير خارجية البرازيل يعقد آمالا كبيرة على تظاهرات المعارضة الفنزويلية

أعرب وزير خارجية البرازيل إرنستو أراوجو، عن تفاؤله بالتحرك الكبير المقرر هذا الأسبوع في فنزويلا، والذي ينظمه خوان جوايدو زعيم المعارضة الذي سبق ونصب نفسه رئيسا انتقاليا.

وقال أراوجو - بعد محادثات في واشنطن مع نظيره الأمريكي مايك بومبو حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - "نحن نواصل الضغط الدبلوماسي لدعم هذا التحرك الشعبي العارم لخوان جوايدو، ولدينا توقعات

كبيرة لليوم الأول من مايو".وجدد وزير الخارجية البرازيلي دعوته لقيادة الجيش في فنزويلا، التي وقفت مع الرئيس اليساري الحالي نيكولاس مادورو، لتغيير موقفها ودعم جوايدو ( المعارض) .. مضيفا "نتوقع من القوات الفنزويلية أن تظهر بوطنية دعمها للحكومة الشرعية - في إشارة إلي دعم جوايدو الذي اعترفت بهالبرازيل ضمن عدد من الدول - " وقال " إذا فعلوا ذلك سيكون الأمر رائعا".ودعا إلى توخي الحذر في التنبؤ بالأحداث في فنزويلا، حيث تمكن مادورو من الثبات في السلطة رغم تصاعد الضغط عليه خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت إعلان القوى الغربية وأمريكا اللاتينية عدم شرعية رئاسته.وكان جوايدو، الذي تعترف به أكثر من 50 دولة بما فيها الولايات المتحدة والبرازيل رئيسا مؤقتا، قد دعا لتنظيم احتجاجات في عيد العمال تعهد بأن تكون "الأضخم في تاريخ" فنزويلا.