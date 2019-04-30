معارض أوكراني: مواصلة سياسة بوروشينكو تجاه روسيا ستؤدي لانهيار البلاد

قال رئيس حزب المعارضة الأوكراني "من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدتشوك، " إن استمرار السلطات الأوكرانية الجديدة في اتباع سياسة العقوبات التي انتهجها الرئيس السابق بترو بوروشينكو وفريقه تجاه روسيا من شأنها أن تؤدي إلى انهيار البلاد فيكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف ميدفيدتشوك - في تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء - "إذا اتبعت السلطات الجديدة أو الفريق الجديد الذي سوف يمارس
واستطرد المعارض الأوكراني ، قائلا " ما يعطيني الحق بتأكيد ذلك، هو التجربة المؤسفة التي مرت بها أوكرانيا طوال هذه السنوات".
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