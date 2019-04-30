سفيرة أمريكا بسريلانكا: هناك تخطيطا لمزيد من الهجمات في كولومبو

صرحت السفيرة الأمريكية لدى سريلانكا ألينا تبليتز، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن هناك تخطيطا لمزيد من الهجمات في سريلانكا.

وأضافت تبليتز - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - "نعتقد أن بعض

من شاركوا في هجوم عيد الفصح في سريلانكا مازالوا طلقاء".وكانت السفارة الأمريكية في سريلانكا قد حذرت، في وقت سابق، رعاياها ودعتهم إلى تجنب أماكن العبادة خلالعطلة نهاية الأسبوع بسبب مخاوف من وقوع هجمات محتملة.يذكر أن تنظيم (داعش) الإرهابي كان قد أعلن مسئوليته عن سلسلة التفجيرات، التي ضربت فنادق وعدة كنائس بالعاصمة كولومبو ومحيطها في وقت سابق من الشهر الجاري، وأسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، من بينهم العديد من الأجانب.