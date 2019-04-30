صرحت السفيرة الأمريكية لدى سريلانكا ألينا تبليتز، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن هناك تخطيطا لمزيد من الهجمات في سريلانكا.
وأضافت تبليتز - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - "نعتقد أن بعضمن شاركوا في هجوم عيد الفصح في سريلانكا مازالوا طلقاء".
وكانت السفارة الأمريكية في سريلانكا قد حذرت، في وقت سابق، رعاياها ودعتهم إلى تجنب أماكن العبادة خلال
يذكر أن تنظيم (داعش) الإرهابي كان قد أعلن مسئوليته عن سلسلة التفجيرات، التي ضربت فنادق وعدة كنائس بالعاصمة كولومبو ومحيطها في وقت سابق من الشهر الجاري، وأسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، من بينهم العديد من الأجانب.
كانت هذه تفاصيل خبر سفيرة أمريكا بسريلانكا: هناك تخطيطا لمزيد من الهجمات في كولومبو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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