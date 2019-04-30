سريلانكا ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

رفع الرئيس السريلانكي، مايتريبالا سيريسينا، اليوم الثلاثاء، الحظر المفروض على مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أرجاء البلاد، عقب سلسلة التفجيرات التي استهدفت أخيرًا فنادق وكنائس داخل العاصمة كولومبو، وفي محيطها.

قالت الحكومة السريلانكية - في بيان لها نقلته شبكة (إيه بي سي)

الأمريكية - "إن سيريسينا رفع الحظر على مواقع (فيس بوك، وواتس آب، ويوتيوب)، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، مطالبة المواطنين بالتصرف بطريقة مسئولة على تلك المواقع".وأضافت الحكومة أنها فرضت الحظرعلى مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب التفجيرات على كنائس وفنادق من أجل الحد من انتشار المعلومات الخاطئة.يذكر أن تنظيم (داعش) الإرهابي كان أعلن مسئوليته عن سلسلة التفجيرات التي ضربت فنادق وكنائس عدة بالعاصمة السريلانكية (كولومبو) ومحيطها في وقت سابق من الشهر الجاري، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، من بينهم العديد من الأجانب.