تسيير 3 خطوط شحن جوي بين غربي الصين وأديس أبابا

أعلنت مجموعة مطار "تشونغتشينغ" جنوب غربي الصين بدء تسيير ثلاثة خطوط جوية للشحن بين بلدية "تشونغتشينغ" والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وذكرت المجموعة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الخطوط الثلاثة هي (تشونغتشينغ - أديس أبابا)، و(تشونغتشينغ - دبي - أديس أبابا)، و(تشونغتشينغ - نيودلهي - أديس أبابا)، وأنه سيتم تشغيل رحلتي ذهاب وعودة على كل

وتعد تشونغتشينغ مركزا رئيسيا للطيران في المناطق الغربية من الصين، حيث بلغت عدد خطوط الشحن الجوي لدى مطار "تشونغتشينغ جيانغبي" الدولي حتى نهاية العام الماضي 14 خطا. (تشونغتشينغ - أديس أبابا)، و(تشونغتشينغ - دبي - أديس أبابا)، و(تشونغتشينغ - نيودلهي - أديس أبابا)، وأنه سيتم تشغيل رحلتي ذهاب وعودة على كلخط، مع إضافة المزيد من الرحلات الجوية والمسارات المعدلة في وقت لاحق لتلبية الطلب المستقبلي.وتعد تشونغتشينغ مركزا رئيسيا للطيران في المناطق الغربية من الصين، حيث بلغت عدد خطوط الشحن الجوي لدى مطار "تشونغتشينغ جيانغبي" الدولي حتى نهاية العام الماضي 14 خطا.

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