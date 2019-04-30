الصين تصدر طبعة جديدة من عملتها الرسمية لمكافحة التزييف

كشف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن إصدار طبعة جديدة من العملة الرسمية (الرنمينبي) اعتبارا من 30 أغسطس المقبل، لمكافحة عمليات التزييف. وذكر البنك المركزي الصيني – في بيان اليوم - أن الإصدار الجديد سيتضمن أوراقا بقيمة اسمية تبلغ 50 يوانا (نحو 7 دولارات أمريكية)، و20 يوانا، و10 يوانات، ويوانا واحدا، وعملات معدنية بقيمة يوان واحد، وفئات معدنية صغيرة بقيمة نصف يوان (50 فنا) و10 فنات.

وأوضح البنك أن الإصدار الجديد سيشمل

وأشار البنك المركزي إلى أن المؤسسات والشركات المالية التي تتعامل نقدا تعمل حاليا على تحديث أجهزتها للتعرف على أوراق الرنمينبي المصممة حديثا والتكيف معها. يوانا (نحو 7 دولارات أمريكية)، و20 يوانا، و10 يوانات، ويوانا واحدا، وعملات معدنية بقيمة يوان واحد، وفئات معدنية صغيرة بقيمة نصف يوان (50 فنا) و10 فنات.وأوضح البنك أن الإصدار الجديد سيشملألوانا أكثر إشراقا وأنماطا معدلة مع ميزة محسنة لمكافحة التزييف، موضحا أنه سبق إصدار الورقة النقدية من فئة 100 يوان في نوفمبر 2015، وأظهرت قدرة محسنة لمكافحة التزييف.وأشار البنك المركزي إلى أن المؤسسات والشركات المالية التي تتعامل نقدا تعمل حاليا على تحديث أجهزتها للتعرف على أوراق الرنمينبي المصممة حديثا والتكيف معها.

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