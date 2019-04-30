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هزة أرضية تضرب جزيرة تانيمبار الإندونيسية

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 أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية رصدها هزة أرضية متوسطة، بقوة 5.2 على مقياس ريختر، ضربت جزيرة تانيمبار الإندونيسية صباح

اليوم.

 نقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن إدارة الأرصاد، في بيان اليوم الثلاثاء،

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توضيحها أن الهزة تقع على بعد 491 كيلومترًا من مدينة أمبون الإندونيسية.
 وأضاف البيان، أن الهزة لم تنذر بحدوث أمواج المد البحري العاتي التسونامي إلى ماليزيا.
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