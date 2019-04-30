"الانتقالي السوداني" يؤكد استمرار جلسات التفاوض مع ممثلي الحراك

أكد الفريق الركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي عضو المجلس استمرار جلسات التفاوض والتشاور بين المجلس ولجنة قوى إعلان الحرية والتغيير حول النقاط الخلافية الخاصة بترتيبات ومؤسسات الفترة الانتقالية، مشيراً للروح الايجابية التي سادت الجلسات بغية الوصول لاتفاق، موضحاً أن الجانبين أمنا على المسؤولية المشتركة وعلى إعلاء قيمة الوطن واعتبار الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد يستدعي التوافق على رؤية متكاملة للخروج بالوطن من وهدته خاصة وأن عامل الوقت ليس في صالح كل الاطراف.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي أن الطرفين اتفقا على أن تقدم قوى إعلان الحرية والتغيير رؤيتها متكاملة، اليوم الثلاثاء، لدراستها والتفاوض حولها وإن اللجنة المفوضة من المجلس العسكري الانتقالي طلبت من لجنة قوى إعلان الحرية قائمة معتمدة بمكوناتها من الاحزاب والتشكيلات والمنظمات وقائمة أخرى بوفدها المفاوض كتابة وبتفويض مكتوب ووعدت قوى الحرية بتقديم تلك المطلوبات.

وأضاف الفريق كباشي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقصر الجمهوري أن جلسة السبت الماضي، بين الطرفين حصرت النقاش في المستوى السيادي وقدم كل طرف رؤيته حول تكوين المجلس السيادي، مبيناً أن رؤية المجلس تركزت حول تكوين المجلس من 10 أفراد سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين بينما تقدمت لجنة قوى الحرية والتغيير برؤية تتضمن تكوين المجلس من 8 مدنيين مقابل 7 عسكريين.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، إن المجلس العسكري الانتقالي يحاول فض اعتصام في الخرطوم الذي يطالب فيه المحتجون بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.