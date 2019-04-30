نيوزيلندا.. الشرطة تطوق منطقة في كرايستشيرش

ألقت الشرطة في نيوزيلندا القبض على رجل، 33 عاماً، اليوم الثلاثاء، عقب ورود تقارير تفيد بوجود أغراض مشتبه بها في منشأة في مدينة كرايستشيرش.

وقال المتحدث باسم الشرطة، في بيان، إنه جرى تطويق منطقة سكنية، واستدعاء فرقة تفكيك القنابل. كما جرى إجلاء المنازل الواقعة في الشوارع المجاورة كإجراء احترازي.

وأضاف بيان الشرطة أنه تم إلقاء القبض على رجل، وأنه يتحدث مع الشرطة بشأن الواقعة.

وقالت إحدى السكان لصحيفة نيوزيلندا هيرالد إن هناك تواجد شرطي" كبير" في المنطقة.

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وأضافت" هناك منطقة خالية ممتلئة بسيارات وأفراد الشرطة".

وأوضحت " هناك عربة إطفاء متوقفة في المنطقة، ولكن هذا كل ما أعرفه، هناك أمر ما".

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