استقالة نائب وزير العدل الأميركي

قدم نائب وزير العدل الأميركي، رود روزنستاين، خطاب استقالته إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، بعد عامين له في هذا المنصب.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن استقالة روزنستاين ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 11 مايو المقبل.

وأكد وزير العدل ويليام بار في بيان أنه تم تقديم خطاب الاستقالة.

وقال بار: "لقد خدم رود روزنستاين وزارة العدل بتفان وتميز لقرابة ثلاثين عاماً كممثل ادعاء ونائب مساعد لوزير العدل ومدع أميركي ونائب لوزير العدل".

وفي فبراير، رشح ترامب "جيفري روزن" ليحل محل روزنستاين، الذي كان في كثير من الأحيان مثاراً لغضب الرئيس ترامب.

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وتميز جزء كبير من فترة عمل روزنستاين بالتحقيق في التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأميركية، الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر، والذي أشرف عليه لفترة طويلة.

وجاء في خطاب الاستقالة الذي نشرته "وول ستريت جورنال" ووسائل إعلام أميركية أخرى: "أمتنا أكثر أمنا وانتخاباتنا أكثر أمانا، ومواطنونا على دراية أفضل بجهود التأثير الأجنبي السرية".

والشهر الماضي، قدم مولر تقريره النهائي الذي أصدر منه بار بعد ذلك نسخة منقحة في الشهر الجاري. ومن المتوقع أن يدلي بار بشهادته أمام الكونجرس هذا الأسبوع.

وبينما أجرى مولر تحقيقاً في أي علاقات محتملة بين ترامب والتدخل في الانتخابات، فإنه لم يتم توجيه أي اتهامات. وخلص المحقق الخاص إلى أن الرئيس لم يتواطأ مع روسيا. وقرر بار عدم توجيه اتهامات بعرقلة سير العدالة.

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وكان نائب وزير العدل قد احتل عناوين الصحف بعد أن قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) السابق، أندرو ماكابي إنه ناقش مع روزنستاين محاولة إقصاء ترامب من منصبه عام 2017.