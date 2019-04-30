نيوزيلندا.. حادث في كرايستشيرش ودعوة لتجنب المنطقة

أعلنت الشرطة في نيوزيلندا الثلاثاء أنها تتعامل مع حادث في كرايستشيرش، داعية المواطنين لتجنب المنطقة.

وأفادت وسائل اعلام محلية أن سيارة اسعاف وعناصر من الشرطة شوهدوا في المكان، الذي شهد الشهر الماضي أسوأ الهجمات الإرهابية في البلاد، حين فتح مسلح النار على المصلين في مسجدين موقعاً 50 قتيلاً.

وامتنعت الشرطة عن التعليق على طبيعة الحادث في منطقة فيليبستاون بالمدينة ولم تقدم مزيدا من التفاصيل، إلا أن مصادر إعلامية أفادت للعربية بسماع إطلاق نار، إثر ملاحقة إحدى العصابات الشهيرة في المنطقة، مستبعدة أي علاقة للحادث بالإرهاب.

يذكر أنه في 15 مارس شهد مسجد النور بالإضافة إلى مسجد آخر، في مدينة كرايستشيرش، هجوماً ارهابياً مروعاً، حين أقدم مسلح على فتح النار على المصلين، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وبث المسلح الذي ثبَّت كاميرا على رأسه مشاهد القتل على فيسبوك.

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وأظهر الفيديو المسلح وهو يفرغ رصاص رشاشه في أجساد عدد من الأشخاص الذين استلقوا أرضاً، في حين حاول بعضهم الفرار.

المصدر وكالات