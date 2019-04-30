كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كبار قادة إيطاليا في تونس لتعزيز العلاقات والأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزور رئيس الحكومة الإيطالية ومجموعة من كبار الوزراء تونس، وهي شريك استراتيجي واقتصادي بارز تشمل اهتماماتها المشتركة الهجرة وجارة ليبيا غير المستقرة.

حضر القمة الحكومية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، ونائب رئيس الوزراء، لويجي دي مايو، ووزير الداخلية المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني، بالإضافة إلى وزيري الدفاع والخارجية، مما يعكس الأهمية التي توليها إيطاليا لعلاقاتها مع تونس.

بعد توليه منصبه في شهر مايو الماضي، جعل "كونتي"، تونس محطته الأولى جنوب البحر الأبيض المتوسط في نوفمبر.

وتضمنت الاتفاقيات بعد ذلك؛ المساعدة في السيطرة على الحدود الليبية التونسية التي تمتد لأكثر من 400 كيلومتر وتجاه تطوير المناطق الداخلية التونسية حيث يصبح الشباب العاطلون عن العمل مرشحين للهجرة.