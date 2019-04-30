كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحد أتباع مدبر اعتداءات سريلانكا خطط لهجوم في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات الأمن الهندية، أنها أوقفت الإثنين، أحد أتباع زهران هاشم، الذي يُشتبه في تخطيطه لاعتداءات عيد الفصح في سريلانكا، موضحةً أنه كان ينوي تنفيذ اعتداء في كيرالا، جنوب الهند.

وأوقفت وكالة التحقيق الوطنية الهندية المكلفة بالإرهاب الإثنين الرجل الذي عرفت عنه باسم رياس أ. 29 عاماً.

وقالت إنه "سيمثل أمام قاضٍ الثلاثاء".

وأضافت الوكالة في بيان، أنه "كشف أنه كان يتابع خطب وفيديوهات زهران هاشم من سريلانكا منذ أكثر من عام".

وحسب المصدر نفسه، "اعترف بنيّة تنفيذ اعتداء انتحاري في كيرالا"، الولاية الواقعة في جنوب الهند.

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وزهران هاشم داعية متطرف تعتبره كولومبو مخطط الاعتداءات الانتحارية ضد الكنائس والفنادق الفخمة التي أسفرت عن 253 قتيلاً في 21 أبريل (نيسان) الجاري في سريلانكا، التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب السلطات، فجر هاشم نفسه في أحد الفنادق.

وقالت مصادر عسكرية إنه زار ولاية تاميل نادو الهندية المجاورة لولاية كيرالا، وتواصل مع متطرفين فيها.

وأشارت وكالة التحقيق الوطنية إلى أن رياس أ. أوقف في إطار تحقيق فُتح في 2016 ضد هندي مطلوب لانضمامه إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي في الخارج.

وتواصل رياس أ. معه، وتابع رسائله الصوتية، وبينها رسالة "تحض على ارتكاب اعتداءات إرهابية في الهند"، حسب وكالة التحقيق الوطنية.