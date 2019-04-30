كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستيف ديكسون الأسترالي يستقيل من حزب مناهض للمسلمين بسبب فيديو فاضح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقال ستيف ديكسون المرشح في الانتخابات العامة المقبلة في أستراليا من حزبه السياسي المناهض للمسلمين بعد نشر مقطع فيديو له، في ملهى أمريكي لراقصات التعري، بثه التلفزيون الوطني، أظهره يتلمس أجساد الراقصات بطريقة غير لائقة.

وكان ستيف ديكسون رئيسًا لولاية كوينزلاند في حزب One Nation ومرشحًا في مجلس الشيوخ في انتخابات 18 مايو.

واستقال الرجل البالغ من العمر 56 عامًا من الحزب بعد أن بث تلفزيون ناين نيتورك مساء الاثنين غرائزه في ملهى واشنطن العاصمة في سبتمبر، تم تصويره سرًا بواسطة قناة الجزيرة.

وقالت "الجزيرة"، المملوكة لدولة قطر، إنها لم تعطي موافقة البث لشبكة ناين لنشر الفيديو.