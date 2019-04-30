كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاصفة رملية تبتلع مدينة صينية بأكملها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وسائل إعلام عالمية مقاطع فيديو وصفت بـ"المروعة" لعاصفة رملية تبتلع مدينة بأكملها.

وأشارت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إلى أن عاصفة رملية كبرى، ضربت مدينة صينية، وصل ارتفاعها لأكثر من 100 متر تقريبا، دفنت المدينة بأكملها تحت الرمال.

وأشارت إلى أن العاصفة الرملية، ابتلعت مدينة يو باراغ رايت بانر في منغوليا الداخلية شمالي الصين، ودمرت أعمدة الإنارة والإشارات المرورية، وأغرقت المدينة بالكامل بالرمال في ثوان معدودة.

وقالت الصحيفة إن مدى الرؤية في المدينة وصل لأقل من 100 متر في ثوان، وطول فترة مرور العاصفة.

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وتعد تلك العاصفة الرملية، هي الثانية التي تضرب المدينة في أسبوع واحد، مع صدور تحذيرات صينية عديدة من أن تلك العواصف والجو الجاف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرائق متفرقة.

وطالبت السلطات سائقي السيارات بأحجامها المختلفة إلى خفضت سرعاتهم والقيادة بسلامة وأمن، خصوصا بعد انهيار أعمدة الإنارة وإشارات المرور.

وقال شرطي مرور كان يحاول ضبط السير في المدينة إنه كان يشاهد كيف تؤثر الرياح الشديدة على السيارات المارة والمتوقفة، فيما قال آخر إنه شعر بأن الغبار والرمال دخلت بكميات كبيرة إلى فمه.

وأوضح خبراء في الأرصاد الجوية أن الغبار يندفع قادما من صحراء غوبي التي تتمدد بفعل التصحر في المنطقة وندرة الأمطار.

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