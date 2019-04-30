كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سريلانكا ترفع الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تفجيرات عيد الفصح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع رئيس سريلانكا، مايثريبالا سيريسينا، حظرًا على وسائل الإعلام الاجتماعية على مستوى البلاد، والذي تم فرضه بعد هجمات عيد الفصح الانتحارية التي أودت بحياة 253 شخصًا.

وقال بيان حكومي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس "سيريسينا" قد رفع الحظر الذي فرض على فيسبوك، وواتسآب، ويوتيوب، والمواقع الشعبية الأخرى. مطالبًا الشعب بـ"التصرف بطريقة مسؤولة" على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها، قالت الحكومة، إنها حظرت وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب التفجيرات التي وقعت في الكنائس والفنادق الفخمة للحد من انتشار المعلومات الخاطئة.