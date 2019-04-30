كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني يتحدى واشنطن: إيران ستواصل تصدير النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال الرئيس الإيراني حسن روحاني، يتحدى الولايات المتحدة، لا سيما بعد قرار واشنطن الأخير بتصفير صادرات طهران من النفط، بعد انتهاء فترة إعفاء منحتها أميركا لبعض الدول.

وقال الرئيس الإيراني في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، الثلاثاء، إن بلاده ستواصل تصدير النفط رغم العقوبات الأميركية على إيران.

وأضاف روحاني: "قرار أميركا بضرورة وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر قرار خاطئ وغير صحيح، ولن نسمح بتنفيذ هذا القرار".

وتابع روحاني: "في الأشهر المقبلة سيرى الأميركيون أنفسهم أننا سنواصل صادراتنا النفطية"، دون أن يوضح كيفية تحقيق ذلك.

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وهدد روحاني ومسؤولون إيرانيون بتعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز، إذا حاولت واشنطن وقف الصادرات النفطية الإيرانية.

ويربط مضيق هرمز بين الدول المنتجة للخام في الشرق الأوسط والأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأوروبا وأميركا الشمالية وما بعدها، ويمر عبره ثلث النفط المنقول بحرا في العالم كل يوم.

وهددت إيران أيضا بالانسحاب من الاتفاق النووي ذاته حال لم تنجح القوى الأوروبية في ضمان حصول طهران على منافع اقتصادية.

وقالت الدول الأوروبية إنها ستساعد الشركات على الاحتفاظ بعملياتها مع إيران ما دامت ملتزمة بالاتفاق، لكن طهران انتقدت ما تعتبره وتيرة تقدم بطيئة في تطبيق آلية مدفوعات لتسوية التجارة بين إيران وأوروبا.