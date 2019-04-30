كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يأمر بتشديد نظام الملجأ للمهاجرين وإضافة جنود على حدود المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر إدارته بفرض رسوم على طلبات اللجوء والتعامل مع القضايا في غضون 180 يومًا.

وحسب البيان، قام "ترامب" بتوقيع مذكرة رئاسية لإتاحة الوصول إلى اللجوء لطالبي اللجوء القانونيين، بينما تتعقب وتطرد بشكل أكثر فاعلية المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يستوفون المعايير ولا يستوفون الشروط.

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وأشار الرئيس الأمريكي، في المذكرة، إلى أن "الغرض من هذه المذكرة هو تعزيز إجراءات اللجوء لحماية نظامنا من الإساءة المتفشية لعملية اللجوء".

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها ستنشر 320 عسكريًا إضافيًا على الحدود الجنوبية للبلاد مع المكسيك.

ووفقًا لوزارة الدفاع، ستكلف هذه الخطوة نحو 7.4 مليون دولار.