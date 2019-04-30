كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيات الحوثي تختطف قيادات بارزة من "المؤتمر" في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، شنت حملة مداهمات واختطافات جديدة مساء أمس الإثنين، لعدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء.

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وقالت المصادر، حسب موقع "المشهد اليمني"، إن الميليشيا اختطفت القيادي المؤتمري طارق المجاهد، الذي كان يعمل وكيلاً لوزارة الشؤون القانونية واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأضافت أن الميليشيا اقتحمت بمشاركة عناصر نسائية مدعومة بعربات مسلحة عدداً من المنازل، واختطفت قيادات أخرى من حزب المؤتمر ونقلتهم إلى أماكن مجهولة.