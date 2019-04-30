كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة قرب السواحل الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية بأن صاروخا تجريبيا أطلق من قطاع غزة، وسقط قرب السواحل الإسرائيلية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الناطق العسكري قوله: "تم تحديد مكان سقوط الصاروخ قرب الساحل وتبيّن أنه أطلق من قطاع غزة".

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وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أن الصاروخ تجريبي وسقط على سواحل مدينة أسدود، دون أن يخلف أضرارا أو إصابات.

وحسب الجيش، فإن حركة حماس أطلقت في وقت سابق من الاثنين 5 صواريخ تجريبية من غزة باتجاه البحر من المناطق الشمالية للقطاع.