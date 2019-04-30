الهلال الأحمر الإماراتي يدشن تشغيل بئرا جديدا بصحراء حضرموت

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بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، الهلال الأحمر الإماراتي يدشن تشغيل بئرا ارتوازيا جديدا براس سخيبر بقف ال كثير بصحراء حضرموت, اليوم الأربعاء 24 أبريل 2019 10:20 مساءً

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، افتتاح بئرا ارتوازيا براس سخيبر بفرع قف آل كثير بصحراء حضرموت بعمق 502 متر بعد استكمال عملية الحفر وتجهيزة كاملا بمضخات ومولدا كهربائي، ضمن مشروع الهيئة لحفر ١٨ بئر ارتوازية بحضرموت.

ولاقى المشروع ترحيبا واسعا من قبل الأهالي وبالأخص سكان المناطق الصحراوية الذين عاشوا حقبة من الزمن في معاناتهم مع شحة المياه الى ان اطلقت الهيئة هذه المشروع الحيوي الهام المنفذ بالشريط الصحراوي، فقد توجهوا بخالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيد ولهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مواقفهم التي لايمكن ان ينساها ابناء واهالي حضرموت واليمن عموماً.

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ويأتي هذا المشروع ضمن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاريع البنية التحتية بحضرموت وتخفيف معاناة المواطنين من شح المياه وتقديم لهم خدمات افضل، ويساهم في توفير المياه النقية للاهالي، وينهي مشكلة شح المياه بمناطق صحراء حضرموت.

وخلال عملية التدشين اشاد عضو مجلس الشورئ عبدالله صالح الكثيري بجهود هيئة الهلال الاحمر الإماراتي في حضرموت من خلال تنفيذها العديد من المشاريع التنموية للمواطنين ولعل ابرزها افتتاح عددا من الابار الارتوازية بصحراء حضرموت والتي كان اخرها افتتاح بئر ارتوازي بمنطقة وادي جباء بمديرية قف العوامر بصحراء حضرموت.

واضاف الكثيري ان افتتاح هذه الابار ثمثل شريان حياة لسكان الصحراء التي تعاني من ندرة المياه وانعدام مشاريع المياه الأهلية والحكومية شاكرا تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة لحفر الابار بالشريط الصحراوي الذي يعده انجازاً غير مسبوق لمناطق الصحراء.