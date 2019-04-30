كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داعش يتبنى انفجارا في بنجلادش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبنى تنظيم داعش الإرهابي أمس الإثنين، لأول مرة منذ أكثر من عامين تفجيراً في بنجلادش، فيما قتل متطرفان على الأقل في مداهمة نفذتها الشرطة.

وتبنى تنظيم داعش أمس الإثنين، تفجير قنبلة أسفر عن إصابة 3 شرطيين في شارع مؤدٍ إلى سوق غولستان في دكا، حسب ما أورد "سايت" الأمريكي لرصد المواقع المتطرفة.

وهو أول اعتداء يتبناه تنظيم داعش في بنغلادش منذ مارس 2017، حين نفذ اعتداءات بالقنابل في سيلهيت بشمال شرق البلاد.

من جهة أخرى، قُتل متطرفان على الأقل في انفجار بعد مداهمة عناصر من "كتيبة التدخل السريع"، وحدة النخبة في قوات بنغلادش، بعد منتصف ليل الإثنين، واستهدفت منزلاً في بوسيلا بضاحية غرب دكا يشتبه في أنه مخبأ لمتطرفين إسلاميين، بحسب ما أوضحت السلطات.

وقال قائد كتيبة التدخل السريع اللفتنانت كولونيل عاشق بالله، إنهم قوبلوا بإطلاق نار من داخل المنزل.

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وتابع، أن انفجاراً شديداً تلى إطلاق النار ودمر جدران المنزل.

وأضاف، أن "وحدة إزالة الألغام التابعة لقواتنا عثرت على أشلاء مقاتلين اثنين في المنزل"، موضحاً أن "التفجير كان قوياً إلى حد مزق الجثتين وهز الحي برمته".

وأوقفت كتيبة التدخل السريع 4 أشخاص للتحقيق معهم، بينهم حارس المنزل وإمام مسجد مجاور.

وتنفذ سلطات بنغلادش حملة أمنيةً ضد الجماعات المتطرفة المحلية منذ اعتداء على مقهى في دكا أوقع 22 قتيلاً بينهم 18 أجنبياً في يوليو 2016، وتبناه داعش.

وعززت بنغلادش التدابير الأمنية بعد اعتداءات سريلانكا التي أوقعت 253 قتيلاً في 21 أبريل الجاري.