بعد قتل 50 مصليا.. نيوزيلندا تنجو من اعتداء دموي وتفكك متفجرات

أعلنت شرطة نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك متفجرات في مدينة كرايست تشيرتش.

وأوردت “سكاي نيوز” في خبر عاجل، أن الشرطة أمّنت الجسم المشبوه الذي عثرت عليه شرقي المدينة.

ونشرت الشرطة في نيوزيلندا فريقا لتفكيك المتفجرات، واعتقلت رجلا بعد تقارير عن وجود جسم مشبوه في كرايست تشيرتش.

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ودعت السلطات المواطنين لتجنب منطقة “فيليبستاون”، فيما رصد شهود انتشارا مكثفا لعناصر الأمن وسيارات الإسعاف.

وقال قائد شرطة المنطقة جون برايس، في بيان، إن وحدة المفرقعات أبطلت مفعول المتفجرات، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على رجل من المدينة عمره 33 عاما.

واقتحم أسترالي يدعى، برينتون هاريسون تارانت، يبلغ من العمر 28 عاما، منتصف مارس الماضي، مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، خلال صلاة الجمعة، ثم شرع في إطلاق النار بشكل عشوائي على المصلين، مخلفا مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.