مقدسي يضطر لهدم منزله برأس العامود تفاديا للغرامات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصل المواطن محمد السلايمة صباح اليوم الثلاثاء، هدم منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان بالقدس المحتلة بيده، تفاديا للغرامات ومنعا لإلزامه دفع تكاليف الهدم، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح السلايمة أن طواقم بلدية الاحتلال برفقة الشرطة داهمت منزله عدة مرات، وطالبته بهدم ما تبقى منه وعدم الاكتفاء بما نفذه مطلع الأسبوع الجاري.

وقال إنه شرع يوم السبت الماضي، بهدم أجزاء من منزله وهو "قيد الإنشاء"، بعد إصدار بلدية الاحتلال قرار الهدم الإداري، إذ فوجئ، أمس الإثنين، باقتحام المنزل ومطالبته بهدمه بالكامل بشكل فوري، وإلا ستقوم البلدية بهدمه اليوم الثلاثاء.

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ولفت السلامية إلى أن محاميه تمكن من تأجيل الهدم لصباح يوم الخميس المقبل، بشرط دفع 10 آلاف شيكل، وعليه اضطر لتنفيذ الهدم الفوري بواسطة جرافة.

وأشار السلايمة إلى أنه هدم السبت الماضي المنزل بأدوات الهدم اليدوي، بينما هدمه مساء أمس باستخدام الجرافة مما أحدث أضرارا بالبناية، حيث أن منزله يقع في الطابق الثالث من بناية سكنية.