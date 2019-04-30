كفر ياسيف: اندلاع حريق في مطعم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، حريق في أحد المطاعم في بلدة كفر ياسيف، ما أسفر عن إلحاق أضرار في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

ووصلت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.

وقد باشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق في الوقت الذي لم تتضح فيه الخلفية بعد.