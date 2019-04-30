انت الان تتابع تفاصيل خبر هذا ما أراده البغدادي من ظهوره العلني النادر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 10:01 صباحاً - قال محللون إن ظهور زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي في مقطع مُصوّر علني نادر هو الثاني له منذ 2014، كان بمثابة رسالة بأنه مازال على قيد الحياة وأنه مازال يترأس التنظيم وأن تنظيمه مازال قادراً على العمل عبر شبكاته السرية بعد سنوات من التخفي عاشها البغدادي منذ ظهوره الأول في مسجد النوري بالموصل عام 2014 معلناً إنشاء "دولة الخلافة".

وبحسب كولين كلارك زميل مركز صوفان للأبحاث، الذي تحدث لصحيفة نيويورك تايمز، فإن البغدادي ظل لفترة طويلة مختفياً ويبدو أن ظهوره العلني هو محاولة لدعم أنصاره ومقاتليه المتبقين، وأيضاً حافز للجماعات الصغيرة من أجل التحرك. البغدادي يسعى للتأكيد على أنه مازال يجلس على قمة القيادة في التنظيم، ليس في سوريا والعراق وحسب وإنما على نطاق واسع، ولكن التنظيم لم يعد يملك تلك المميزات الكثيرة".

تقول نيويورك تايمز، إنه ليس من الواضح متى أو أين تم تسجيل الفيديو، لكن الأجزاء الأخيرة من الفيديو أشار فيها إلى الأحداث الأخيرة التي جرت في سريلانكا، ما يوضح أنه ربما تم تسجيله قبل أسابيع مع إضافة أجزاء صوتية لأحداث وقعت لاحقاً.

تغير الكثير بالنسبة لـ"داعش" منذ ظهوره عام 2014 وإعلان البغدادي ما يسمى دولة الخلافة من الموصل، فقد كان التنظيم أكبر من مجموعة مقاتلة، وكان يحكم مساحة دولة كبيرة وفقاً لإيديلوجيا متطرفة، بحسب الصحيفة.

هذه الفكرة جذبت عشرات الآلاف من الاتباع للتنظيم من مختلف أنحاء العالم، ممن سكنوا داخل دولة بحجم بريطانيا امتدت عبر العراق وسوريا، وكان عدد سكانها ملايين من الناس، تقول نيويورك تايمز.

الآن انتهت هذه الدولة، ولم تعد هناك أرض تسيطر عليها، فبعد أربع سنوات من قيامها، منيت بهزيمة نهائية الشهر الماضي على يد القوات المدعومة أمريكياً في بلدة الباغوز بدير الزور شرق سوريا، أخر البقاع التي كان عناصر التنظيم يسيطرون عليها.

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وعلى الرغم من الحديث عن هزيمة داعش، إلا أنه يعتقد أن مازال لديه الآلاف من المقاتلين الذين ينتشرون بين العراق وسوريا.

كما أن داعش وإن كانت قد فقدت أراضيها في العراق وسوريا إلا أن شبكتها توسعت في الخارج، وبات لديها العديد من الأنصار والأتباع والأفرع في دول العالم، وما حصل في سريلانكا مثال على ذلك، حيث تسببت الهجمات التي تبناها التنظيم بمقتل المئات.

إلى الآن لا يعرف الكثير من مكان تواجد البغدادي، ولا كيف قضى سنواته الخمس الماضية، حيث كان نادر الظهور العلني، بينما أصدر عدة رسائل صوتية من وقت لآخر لتوجيه أتباعه ومقاتليه، ويبدو أنه كان يتحاشى الظهور عبر الفيديو كجزء من احتياطاته الأمنية.

أغلب التقارير الأمنية، بحسب الصحيفة الأمريكية، تشير إلى أنه ربما يكون في الصحراء ذات الكثافة السكانية المنخفضة، التي تمتد على طول الحدود بين العراق وسوريا.

يقول مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية ومكافحة الإرهاب، إن البغدادي يتجنب جميع الأجهزة الألكترونية التي يمكن أن تحدد موقعه وربما يتصل من خلال شركات النقل.

وكانت واشنطن قد أرسلت قوة الدلتا المتخصصة لاغتيال البغدادي، وعلى الرغم من التقارير الكثير التي تحدثت عن مقتله إلا أنه يبدو أن تلك المحاولات قد فشلت.

يبدو البغدادي في الفيديو الذي بثه التنظيم يوم الاثنين عبر مؤسسته المعروفة "الفرقان" نشطاً على الرغم من الهزيمة التي لحقت بتنظيمه، وأنه لا يزال يتابع ما يجري حوله، حيث لفت في إشارة عابرة إلى الانتخابات الإسرائيلية وأيضاً الاحتجاجات التي أطاحت برؤساء السودان والجزائر.