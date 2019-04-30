انت الان تتابع تفاصيل خبر "إسرائيل" تعيد تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 10:01 صباحاً - قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تقليص مساحة الصيد المسموحة في بحر قطاع غزة من 9 و15 ميلاً بحرياً إلى 6 أميال؛ رداً على مزاعم إطلاق صاروخ من القطاع تجاه البلدات المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: إن "تقليص مساحة الصيد يأتي رداً على إطلاق صاروخ، الليلة الماضية، تجاه البحر، وسقط قبالة مدينة أسدود (المحتلة) دون وقوع إصابات، محمّلاً حركة الجهاد الإسلامية مسؤولية إطلاق الصاروخ.

وكان جيش الاحتلال قرر، في مارس الماضي، توسيع مساحة الصيد لـ15 ميلاً للصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد تفاهمات مع حركة "حماس".

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وأكد في حينها فؤاد العامودي، رئيس نقابة الصيادين بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، لـ"الخليج 365"، أنه لأول مرة تُوسّع مساحة الصيد لـ15 ميلاً بحرياً، منذ اتفاقية أوسلو.

وتنص اتفاقية أوسلو الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، عام 1993، وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية؛ على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة بالإبحار لمسافة 20 ميلاً بهدف الصيد، إلا أن ذلك لم ينفذ حتى الآن.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي، منذ عام 2006، حصاراً محكماً على قطاع غزة، كما تغلق مصر معبر رفح، المنفذ البري الوحيد الذي لا تسيطر عليه "إسرائيل" في جنوب القطاع.